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  4. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası: ‘Yasaklı madde kullandı’

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası: ‘Yasaklı madde kullandı’

07.03.2025 07:18
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Daha önce 'yasaklı madde' nedeniyle lisansı askıya alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp hakkındaki karar açıklandı. Kayaalp’e ağrılarını dindirmek için kamp hazırlığında kullandığı madde nedeniyle 4 yıl men cezası verildi.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası: ‘Yasaklı madde kullandı’

Rıza Kayaalp’in cezası açıklandı. CAS ADD, Türk güreşçi Rıza Kayaalp'in yasaklı madde kullanımından dolayı ADRV işlemiş olduğunu doğruladı ve kendisine 4 yıl men cezası verdi. 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi kararı da alınırken Rıza Kayaalp bu konuda DHA’ya açıklama yaptı.

36 yaşındaki şampiyon sporcu ceza bildiriminin kendisine de ulaştığını söylerken, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve şöyle konuştu:

“Ben aslında güreşi bırakmış bir sporcuyum, birileri uğraşıyor. Maçtan önce de değil. Kampta hazırlanırken sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım.

Bunun sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı.

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Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Hiçbir madalyamda haksız bir başarı yok. Ama sona geldiğim spor kariyerimde neden benimle uğraşıyorlar anlamadım” ifadelerini kullandı.

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Kayaalp, ''vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullanmasının'' tespit edilmesi nedeniyle spor müsabakalarından geçici olarak men edilmişti. Kayaalp, bu nedenle Paris Olimpiyatları’na da katılamamıştı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Rıza Kayaalp milli güreşçi
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