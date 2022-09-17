Milli güreşçi Taha Akgül, dünya şampiyonu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nın yedinci gününde erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-2 galip ayrılan Akgül, altın madalyanın sahibi oldu. 31 yaşındaki güreşçi, 2014 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

"EN DEĞERLİ ŞAMPİYONLUK..."

Taha Akgül’ün altın madalyasını Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Maria Yakşi verirken, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise altın kemerini taktı. Taha Akgül, “Tüm rakiplerime karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 3'üncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir. 7 senenin ardından geldiği için, tekrardan gücümü bütün dünyaya gösterdiğim için de ayrıca bir yeri var” dedi.

2017 ve 2019’da finalde Gürcü rakibine son saniyelerde kaybettiğini ve şu an 5 şampiyonluğu olabileceğine değinen Akgül, “Nasip değilmiş. 2017 ve 2019'da iki finali çok dramatik bir şekilde kaybettim. 7 yıllık araya 2 dünya şampiyonluğu daha sığdırabilirdim ama yaradanın hep bir takdiri vardır. Aslında ben dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyat şampiyonu da oldum. 2014, 2015 ve 2016'da üst üste dünyanın zirvesine çıktım. Ondan sonraki süreçte Avrupa’da hep şampiyon oldum, İyi rakipleri, ezeli rakipleri yendim. Gürcü rakibimi Avrupa şampiyonlarında yendim, dünya şampiyonalarında hep son saniyelerde maçı verdim. 2017 ve 2019'da son 5 saniye kala öndeyken maç verdim. Bu şekilde iki dünya şampiyonluğu gitti, aslında 5 şampiyonluğum olabilirdi ama hamdolsun 2022 yılına geldim, 32 yaşındayım. Tüm rakiplerime karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 3'üncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir. 2014 ilk madalyamdı, o değerliydi, 2015'te Las Vegas’ta tüm rakiplerimi 10-0 yenerek şampiyon olmuştum, o da çok ayrıydı benim için. Bu 3'üncüsü 7 senenin ardından geldiği için, tekrardan gücümü bütün dünyaya gösterdiğim için de ayrıca bir yeri var” diye konuştu.

“BUGÜN ALTIN KEMERİMLE UYUYACAĞIM”

Dünya şampiyonu milli güreşçi, altın kemerini göstererek, bugün kemerle uyuyacağını söyledi. Milli güreşçi, “Tekrar altın kemeri almayı çok istiyordum. Hak ettiğimi de düşünüyorum. Çalıştım, çabalım ve gerçekten iyi hazırlandım. İyi hazırlandığım için de yaradan benim işimi rast getirdi, rakiplerime üstünlüğü kurarak rahat bir şekilde şampiyon oldum” ifadelerini kullandı.

“BEN ŞAMPİYONLUKLARIN PEŞİNDEN, ÇALIŞMAYI BIRAKMADAN DEVAM EDEN BİR İNSANIM”

Gelecekle ilgili de konuşan Taha Akgül, olimpiyatlarla ilgili, “Eski kral geri döndü başlığı attılar Dünya Güreş Birliği tarafından. Az önce de söyledim, hep zirveye güreştim ama kıl payı galibiyetleri kaçırıyordum, bu sefer o şanssızlığı kırarak altın kemere ulaştım. Olimpiyata da bir şey kalmadı. 1,5 yıl sonra olimpiyatlar geliyor. Hatta seneye kalifikasyonlar başlıyor. Seneye dünya şampiyonası daha önemli. Ben şampiyonlukların peşinden, çalışmayı bırakmadan devam eden bir insanım” şeklinde konuştu.

“NİŞANLIMA GERÇEK ALTIN HEDİYESİNİ GÖTÜRECEĞİM”

1 hafta sonra düğünü olduğunu ve kemeri nişanlısına armağan edeceğini belirten Akgül, “Şimdi düğünüm var, 1 hafta sonra evleneceğim inşallah. Buradan nişanlıma da gerçek altın hediyesini götürüp, boynuna takacağım. Ona armağan ediyorum. Kendisiyle görüştüm, ailesiyle beraber izlemişler. O bana hep 'birinci olacaksın' dedi. Onunla beraber hamdolsun 3 altın madalya kazandım. Düğünüme bir hafta var, ona armağan ediyorum. Düğünüme de bütün sevenlerimizi bekliyoruz. Çifte düğün oldu benim için. Hem dünya şampiyonluğunu hem de düğünümüzü beraber kutlayacağız inşallah” dedi.

“GÜREŞ KARİYERİMİ ZİRVEDE, OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLARAK NOKTALAMAK İSTİYORUM”

Güreşin ağır ve performans sporu olduğuna dikkat çeken başarılı güreşçi, “Başarılı olabilmek için çok çalışıyorum. Sürekli sakatlıklarla uğraşıyoruz, performans sporu olduğu için rakibimizle sürekli kontak halindeyiz. O yüzden çok zorlanıyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’ndan sonra güreş kariyerimi zirvede, olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak istiyorum. Yaşım da 34 oluyor. Ondan sonra daha da büyük hedeflerim var. Orası bitsin, önüme bakacağım. Ondan sonra ne olur bakacağım. Ona göre kariyerimi şekillendireceğim ama zirvede bırakmak istiyorum. Bugün final maçım var. Moğol rakibimi küçümsemiyorum ama daha önce yendiğim bir rakipti. O kadar stresliydim ki o stresten dolayı maçta yoruldum. Önceki günün de yorgunluğu vardı. Rakibimi de çok tebrik ettim. Kendisi sürekli ikili kampa gelmek istedi ama maalesef bunu başaramadık. 4 ay boyunca resmi yazışmalar da yapıldı ama maalesef ikili kampımız olmadı. Kendisi sürekli bana bunu dile getirdi. Ben de ona bazı sıkıntıları anlattım. Üzüldüm bu konuda da. İnşallah kendisini kulübümde ağırlayacağım. Kulübümle beraber antrenmanlar yapacağım. Özellikle benimle çalışmayı istiyorlar” dedi.

“ONA CEVAP OLSUN DİYE O HAREKETİ YAPTIM”

Yarı finalde İranlı rakibini yenmesinin ardından yaptığı kemer hareketinin hatırlatılması üzerine Akgül, “Tarzım da değil. Gürcü sporcu ile yıllardır ezeli rekabet halindeyiz. En son olimpiyatta o da ben de ABD’li sporcuya kaybettik. Ama onun kazanmasını istiyordum. Gerçekten biz kazandığımız müsabakalardan sonra birbirimizi tebrik ettik. Saygı ve sevgi çerçevesinde maçlarımızı bitirdik. Taşkın hareketlerde bulunmadık. Fair-play içerisinde yaptık. Maçtan önce geldi, ‘Senin kazanmanı istiyorum’ dedi. İranlı sporcu 2021’de Oslo’daki Dünya Şampiyonası’nda biz de şampiyonuz, ben hiç yapmadım öyle kral hareketi, taç hareketi. 2021’de yanlış tavır sergilediğini düşünüyorum. Ben ona cevap olsun diye yaptım. 2021 Dünya Şampiyonası’na hazır gitmemiştim. Tatilden çıktım, Oslo’ya gittim. Bu onun rövanşıydı. Çok iyi hazırlandım. Final maçım olduğunu biliyordum. Çünkü geçen yılın dünya şampiyonu ve favori isimle yaptım. Son saniyelerde gelmesi sevincimi daha da artırdı. Çünkü zor geçti müsabaka. Böyle bir cevap vermek istedim. Bunu planlamıştım. Ona yaptığı hareketi yakıştırmadığı için ben de o hareketi yaptım. Aslında benim de tarzım değil” diye konuştu.

