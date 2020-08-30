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Milli güreşçiden Başkan Yanmaz’a ziyaret

DÜZCE HABERLERİ  | 30.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kırkpınar şampiyonu Milli güreşçi Feridun Çatak Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Kırkpınar şampiyonu milli güreşçi Feridun Çatak ile bir araya gelerek, Akçakoca ve ata sporu güreş ile gençlerin güreşe yönelik projeleri hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.Milli Güreşçi Feridun Çatak,’’ 25 yıldır güreş sporuyla ilgileniyorum.

Milli güreşçiden Başkan Yanmaz’a ziyaret

Kırkpınar şampiyonu Milli güreşçi Feridun Çatak Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Kırkpınar şampiyonu milli güreşçi Feridun Çatak ile bir araya gelerek, Akçakoca ve ata sporu güreş ile gençlerin güreşe yönelik projeleri hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.
Milli Güreşçi Feridun Çatak,’’ 25 yıldır güreş sporuyla ilgileniyorum. Okan Başkanımızla bu sporu genç nesile nasıl aşılarız Akçakoca’mızı nasıl daha iyi yerlere götürürüz bunları görüştük. Sağ olsun Başkanımız bizi kırmadı misafir etti. Kendisine şükranlarımı sunarım İnanıyorum ki Akçakoca’da bu işin alt yapısı olursa nice şampiyonlar nice pehlivanlar çıkar. Çocukların ve gençlerin boş zamanlarını boşa harcamamaları için herkes spor yapsın. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ’Sağlam kafa sağlam vücutta olur’ desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

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