Milli hentbolcular iki uluslararası turnuvada boy gösterecek

MUSTAFA YILMAZ - A Milli Erkek Hentbol Takımı peş peşe mücadele edeceği iki önemli uluslararası turnuvanın hazırlıklarını Bursa'da sürdürüyor.

Asıl hedefini tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olarak belirleyen ay-yıldızlı ekip, 25 Haziran-5 Temmuz'da Akdeniz Oyunları'na, 9-18 Ağustos'ta ise İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak.

Bursa'da 23 oyuncuyla kampa giren milliler, zaman zaman genç takımla oynadığı hazırlık maçlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

Başantrenör Okan Halay, AA muhabirine, zorlu bir lig maratonunun ardından milli takım serüveninin başladığını söyledi.

Sezonun yoğunluğunun hemen akabinde milli takımlar seviyesinde önemli iki turnuvaya katılacaklarını vurgulayan Halay, "Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları ve Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na gençleştirilmiş bir kadroyla katılacağız. Akdeniz Oyunları'ndaki 5 rakibimizden biri, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grupta da rakibimiz. Bunun kendimizi test etmek adına çok önemli bir şans olduğunu düşünüyorum." dedi.

Halay, en önemli hedeflerinin, özellikle birbirleriyle fazla oynama şansı bulamayan oyuncuları kaynaştırmak, maç tecrübelerini biraz daha artırmak olduğunu dile getirdi.

Oyuncuların istekli olmalarının kendilerini sevindirdiğini aktaran Halay, şöyle devam etti:

"İyi bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Bursa'daki kampın ilk etabını tamamlıyoruz. 15-23 Haziran'da Ankara'da çalışmaları tamamlayıp, 25 Haziran'da Cezayir'e hareket edeceğiz. Akdeniz Oyunları'nda grubumuzda 5 takım var. Bunların arasından ilk 2'ye girip, en azından turnuvada ilk 4 şansımızı zorlamak için tüm gücümüzle savaşacağız. Şu anda herkes çok istekli şekilde çalışıyor. Gençlerin istekli olması bizim için bir şans çünkü çok zorlu bir lig maratonundan çıktılar. O zorlu periyotta şampiyonluklar var, kaybedilen kupalar var. Onları motive etmenin zor olacağını düşünüyorduk ama tüm oyuncularımız bunun bilincinde. Oyuncu grubumuzun çoğunun özellikle milli takımlar seviyesinde önemli roller üstleneceğini söyleyebilirim. Belki milli takımdaki performanslarıyla Avrupa'nın değişik takımlarına transfer olacağına inandığım oyuncularımız var."

- "Tarihe geçmek istiyoruz"

Okan Halay, en önemli hedeflerinin 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılmak olduğuna işaret ederek, ekim ayından itibaren grup elemelerinde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile mücadele edeceklerini anlattı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa ve dünya şampiyonalarına hiç katılamadığını kaydeden Halay, "Hep kıyısından köşesinden döndük. Artık pozitif anlamda şansımızı çevirip, hedefimizi 2024 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek olarak belirledik. Almanya'da yapılacak şampiyonaya gidebilmek en büyük hedefimiz. Grubumuzdaki maçlarda ilk 2'ye girebilirsek, inşallah Avrupa Şampiyonası'na giden ilk ekip olarak tarihe geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halay, Türk sporunda son zamanlarda alınan başarıları hentbolda da sürdüreceklerine inandıklarını belirtti.

Antrenör arkadaşları, oyuncu grubu ve tüm ekibin ellerinden geleni yaptığına değinen Halay, "Bunu yapmamak için hiçbir neden yok. Sadece ve sadece şansları iyi değerlendirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Genco İlanç ise antrenmanların çok keyifli geçtiğine bildirdi.

Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarının tam gaz sürdüğünü dile getiren İlanç, "Tüm konsantrasyonumuzu Akdeniz Oyunları'na yönelttik. Lig zaten geçen hafta bitti. Herkes izin yapmadan milli takım kampına geldiği için şu an hazırız. Hedefimize kilitlenmiş durumdayız. Takımın havası çok güzel. Tek umudumuz, hedefimiz, hayalimiz 2024 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda bizler Türkiye'yi iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

