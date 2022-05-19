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Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

19.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Erzurum'da kamp yapan milli kadın ve erkek milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Erzurum'da yükseklik kampında bulunan olimpik kadın ve erkek milli takım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Kampta yer alan judocular, kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği ülkemizi sporda en iyi derecelerle temsil etmek için çalışacaklarını ifade ettiler." denildi.

Yükseklik kamp çalışmalarını sürdüren milli sporcular, Cezayir'in ev sahipliğinde yapılacak Akdeniz Oyunları'nda 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki judo müsabakalarına hazırlanıyor.

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