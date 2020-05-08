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Milli kaleci Sinan Bolat, Antwerp ile yollarını ayırdı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.05.2020 09:19 | Son Güncelleme

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor forması giyen Sinan ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia ediliyordu.

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından milli kaleci ile sözleşmenin fesh edildiği belirtildi.

Sinan Bolat'a emekleri sebebiyle de teşekkür mesajı yayınlandı. Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı.

31 yaşındaki Sinan Bolat'ın adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu. Bolat Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giymişti. Royal Antwerp kulübü ayrıca Kevin Mirallas ile olan sözleşmelerini de fesh edildiğini duyurdu. Tecrübeli kalecinin adı Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyor.


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