Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen yarışlar, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, Jerez şehrinde bulunan 4.4 kilometre uzunluğundaki, Angel Nieto pistinde düzenlenecek.
Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'sinde 30 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 1 Mayıs Cumartesi günü sıralamalara katılacak. Sezonun dördüncü heyecanı ise 2 Mayıs Pazar günü (TSİ) 12.00'de başlayacak.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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