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  4. Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

29.04.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya FIM Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağında, İspanya'da mücadele edecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen yarışlar, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, Jerez şehrinde bulunan 4.4 kilometre uzunluğundaki, Angel Nieto pistinde düzenlenecek.

Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'sinde 30 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 1 Mayıs Cumartesi günü sıralamalara katılacak. Sezonun dördüncü heyecanı ise 2 Mayıs Pazar günü (TSİ) 12.00'de başlayacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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