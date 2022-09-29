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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Tayland'da yarışacak

29.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Tayland'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 17. ayağında hafta sonu Tayland'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın Tayland ayağı, 2 Ekim Pazar günü yapılacak ana yarışla sona erecek.

Milli motosikletçi Deniz, yarın serbest antrenmanlara, 1 Ekim Cumartesi günü de sıralama yarışına, 2 Ekim Pazar günü ise TSİ 8.00'de ana yarışta podyum mücadelesi verecek.

- Çekya'daki Alpe Adria Pist Şampiyonası'na da iki sporcu katılacak

Öte yandan Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın Çekya ayağında Türkiye'yi Turgut Durukan ve Kadir Erbay temsil edecek.

Brno Pisti'nde yarın başlayacak organizasyon, 2 Ekim Pazar günü sona erecek.

Superstock 600 sınıfında yarışacak Türk sporcular Durukan ve Erbay, 1 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama ardından TSİ 15.35'te ilk yarışta start alacak. 2 Ekim Pazar günü ise TSİ 12.45'te hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.

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