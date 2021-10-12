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Milli motosikletçiler başarılarıyla dünyada adlarından söz ettiriyor

12.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonalarında yarışan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşler, elde ettikleri başarılarla Türkiye'ye gurur yaşatıyor - TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: "Dünya şampiyonasında 3 kategori var. Yarışçılarımızın gösterdikleri performanslarla dünya şampiyonasına ambargo koyduk diyebilirim" - "Türk sporcularını, Türk bayrağını en önde görmek ve İstiklal Marşı'nı çaldırmak, bizim için en büyük hedef"

UĞUR SUBAŞI - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu öncülüğünde çalışan milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşler, dünya şampiyonalarında gösterdikleri performanslarla dünyada adlarından söz ettiriyor.

Milli sporcularla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da yetiştirdikleri sporcuların son iki aydır çıktıkları yarışlarda çok güzel başarılar elde ettiğini anlattı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda lider olduğunu hatırlatan Sofuoğlu, Toprak'ın en yakın rakibinin son 6 yılın şampiyonu olduğuna dikkati çekti.

Sofuoğlu, şampiyonluğun en büyük favorisi olan Toprak'ın, liderliğini sürdürerek Türkiye'yi bu alandaki ilk şampiyonluğuna ulaştıracağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 10 yıllık yatırımın meyvesini yeme vakti geldi. İnanıyorum ki Toprak, bu sene şampiyonlukla tarihi başarıya ulaşacak. Bahattin de yarışlarda podyumlar yaparak artık Dünya Supersport 300 kategorisinde görevini tamamladı. Önümüzdeki yıl içerisinde Can ile beraber Dünya Supersport 600 Şampiyonası'na geçiyor. Dünya şampiyonasında 3 kategori var. Yarışçılarımızın gösterdikleri performanslarla dünya şampiyonasına ambargo koyduk diyebilirim."

- "En büyük hedefimiz, Türk bayrağını en önde görmek"

Kenan Sofuoğlu, gelecek sezonun daha iyi olacağını, sporcularla her yarış öncesi antrenman yaptıklarını dile getirdi.

"Moto3" kategorisinde Deniz Öncü'nün üst üste podyuma çıkmaya başladığını aktaran Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Haftanın neredeyse her gününü antrenmanla geçiriyoruz ve bu yaptığımız çalışmaların karşılığını şampiyonalarda alıyoruz. Türk pilotların başarısını herkes konuşuyor. Yurt dışından da 'Biz de gelsek Sakarya'da sizinle çalışabilir miyiz?' diye çok fazla talep alıyorum. Türk sporcuların olduğu ufak bir grupla çalışıyoruz ve grubumuzdaki her sporcu gerçekten yarıştığı yerlerde ya lider durumda ya yarışları lider götürüyor ya da yarış kazanıyor. Çok başarılılar, inşallah bu çıtayı yükselteceğiz."

Sporcuları yarışlar öncesi çok iyi hazırladıklarını vurgulayan Sofuoğlu, "Yarışlarda her birinin başarısını izlemek, bizleri gururlandırıyor. Dünya şampiyonasındaki 3 kategoride de Türk sporcularını, Türk bayrağını en önde görmek ve İstiklal Marşı'nı çaldırmak, bizim için en büyük hedef. Arkadan gelen sporcularımızın da tarihi başarılar elde edeceğine canıgönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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