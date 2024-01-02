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Milli Saraylar 2023'te 7 milyonun üzerinde turist ağırladı

02.01.2024 12:43 | Son Güncelleme:
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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı tarihi yapıtları 2023'te 7 milyondan fazla turist ziyaret etti.

Başkanlığın açıklamasına göre, geçen yıl boyunca Milli Saraylar Başkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzeleri ziyaret edenlerin sayısı 7 milyon 261 bin 241 oldu.

Bir önceki yılda ziyaretçi sayısı 6 milyon 649 bin 163 olurken ziyaretçilerde yüzde 9 artış gözlemlendi.

En çok ziyaret edilen yapıtlardan Topkapı Sarayı 2023'te 3 milyon 474 bin 760 kişiyi ağırlarken Dolmabahçe Sarayı'na 1 milyon 421 bin 55 turist geldi.

Beylerbeyi Sarayı geçen yıl ziyaretçi sayısını 513 bin 100'e çıkardı. İstanbul Anadolu yakasının bir diğer uğrak noktası Küçük Kasrı'nı ise 191 bin 105 kişi ziyaret etti.

Bunun yanı sıra Milli Saraylar Resim Müzesini geçen yıl 459 bin 835 kişi gezerken İslam Medeniyetleri Müzesi geçen yıl 800 bin ziyaret aldı.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi de geçen sene 150 bin kişiyi ağırladı.

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turist milli saraylar

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