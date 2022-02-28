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Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

28.02.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplantıda devam eden faaliyetlerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum da değerlendirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği bildirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği kaydedildi.

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