Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği bildirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği kaydedildi.



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