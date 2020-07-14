Milli sporcular, 15 Temmuz akşamı zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün dördüncü yıldönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor. 15 Temmuz akşamı milli sporcular, zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında şehitler için anma programı düzenleyecek. Hafta boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. Milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temalarının işleneceği etkinliklerin genç belleklerde farkındalık oluşturması hedefleniyor. Sportif etkinlikler olarak Çardak’ta Trap yarışmaları ile başlayacak etkinlikleri, Online Dart Yarışması, 15 Temmuz Şehitleri Anma Atletizm Koşusu, Satranç, Masa Tenisi ve Karate Kata yarışmaları izleyecek.

Denizli Gençlik Merkezi, 15 Temmuz Haftasına yoğun bir programla hazırlandı. 15 Temmuz Çarşamba sabahı gençler, sabah namazında buluşacak. Gün boyunca sosyal medya hesaplarından yapılacak gazilerle söyleşiler, şiir ve kahramanlık ezgileri gibi online etkinliklerin yanı sıra resim yarışması ve fotoğraf sergisi yapılacak.