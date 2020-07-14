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Milli sporcular, 15 Temmuz akşamı zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün dördüncü yıldönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Milli sporcular, 15 Temmuz akşamı zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün dördüncü yıldönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor. 15 Temmuz akşamı milli sporcular, zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında şehitler için anma programı düzenleyecek. Hafta boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. Milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temalarının işleneceği etkinliklerin genç belleklerde farkındalık oluşturması hedefleniyor. Sportif etkinlikler olarak Çardak’ta Trap yarışmaları ile başlayacak etkinlikleri, Online Dart Yarışması, 15 Temmuz Şehitleri Anma Atletizm Koşusu, Satranç, Masa Tenisi ve Karate Kata yarışmaları izleyecek.

Denizli Gençlik Merkezi, 15 Temmuz Haftasına yoğun bir programla hazırlandı. 15 Temmuz Çarşamba sabahı gençler, sabah namazında buluşacak. Gün boyunca sosyal medya hesaplarından yapılacak gazilerle söyleşiler, şiir ve kahramanlık ezgileri gibi online etkinliklerin yanı sıra resim yarışması ve fotoğraf sergisi yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm yurtta aynı saatte uygulayacağı haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Çarşamba akşamı Sancak Koşusu olacak. Açıkhava Tiyatrosu önünden saat 22.00’de başlayacak etkinlikte 100m arayla konumlanacak milli sporcular, sırayla birbirlerine sancak teslim edip Türk Bayrağını verecek. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına sancağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ali Fuat Atik’e takdim edecek. Güzergahın trafiğe kapatılacağı etkinlikte 25 milli sporcu görev alacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün dördüncü yıldönümü etkinliklerini planladıklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde göğsünü siper edip hainlere karşı durarak şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ile gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gazilerimiz anısına programlar hazırladıklarını söyledi. Demokrasi mücadelesinde canlarını hiçe sayan aziz şehitleri rahmetle andıklarını kaydeden İbanoğlu, hem spor, hem de Gençlik Merkezi faaliyetleriyle gençlerin bu kahramanları unutmayacağını, bıraktıkları şanlı mirasa sahip çıkacaklarına inandığını ifade etti.

Milli sporcular, 15 Temmuz akşamı zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:09

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
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