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Milli sporcular karatede 12 madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Milli sporcular, Şili'de düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin 3. etabında 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Milli sporcular karatede 12 madalya kazandı

Şili'nin ev sahipliğinde organize edilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin 3. etabında milli sporcular 12 madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Santiago'daki organizasyonda milliler 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. Milliler, 68 ülkeden 879 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda, 11 kadın ve 15 erkek sporcudan oluşan kadrosuyla madalya mücadelesi verdi.

Türkiye genel klasmanın ilk sırasında

Türkiye, serinin 3. ayağında genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Japonya, 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinciliği, İspanya ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, Japon Nao Kobayashi'yi 1-0 mağlup ederek Berlin'den sonra üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Kumite +68 kiloda ise Japon Ayaka Saito'yu hakem kararıyla mağlup eden Meltem Hocaoğlu, şampiyon olma başarısı gösterdi. Erkeklerde Avrupa üçüncüsü unvanıyla kumite 84 kiloda mücadele eden Uğur Aktaş, Fransız Farouk Abdesselam karşısında 1-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

Karate 1 serilerinde 19 Mart 2016'dan sonra ilk finaline yükselen Rıdvan Kaptan ise kumite +84 kiloda Alman Jonathan Horne karşısında 2-2 biten mücadelede ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kürsünün ilk sırasında yer aldı. Takım kata dalında Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi'den oluşan milli takım, İspanya karşısında 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Kadınlarda ise Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan ay-yıldızlı ekip, İspanya'ya 3-2 kaybederek ikincilikte kaldı.

Erkeklerde ferdi kata dalında Emre Vefa Göktaş, Japon Kazumasa Moto'ya 4-1, kumite 55 kiloda da Tuba Yakan, son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Anzhelika Terliuga'ya 3-0 kaybederek gümüş madalyaya uzandı. Kumite 60 kiloda Eray Şamdan ile Aykut Kaya'nın üçüncülük kürsüsünü paylaştığı organizasyonda Ömer Abdurrahim Özer kumite 67 kiloda, Alparslan Yamanoğlu da kumite +84 kiloda bronz madalya kazandı. Repesaj finaline çıkan ancak rakiplerine mağlup olan kumite 50 kiloda Gülsen Demirtürk ile kumite +68 kiloda Yıldız Aras ise organizasyonu beşincilikle noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Şili Karate 1 A Serisi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

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