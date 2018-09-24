Milli sporcular karatede 12 madalya kazandı

Şili'nin ev sahipliğinde organize edilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin 3. etabında milli sporcular 12 madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Santiago'daki organizasyonda milliler 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. Milliler, 68 ülkeden 879 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda, 11 kadın ve 15 erkek sporcudan oluşan kadrosuyla madalya mücadelesi verdi.

Türkiye genel klasmanın ilk sırasında

Türkiye, serinin 3. ayağında genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Japonya, 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinciliği, İspanya ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, Japon Nao Kobayashi'yi 1-0 mağlup ederek Berlin'den sonra üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Kumite +68 kiloda ise Japon Ayaka Saito'yu hakem kararıyla mağlup eden Meltem Hocaoğlu, şampiyon olma başarısı gösterdi. Erkeklerde Avrupa üçüncüsü unvanıyla kumite 84 kiloda mücadele eden Uğur Aktaş, Fransız Farouk Abdesselam karşısında 1-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.