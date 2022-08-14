Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Polonya'da şampiyonluğa ulaştı!

Kortlardan 8 ay boyunca uzak kalan Çağla Büyükakçay, son 1 ayda mücadele ettiği 15 maçın 12’sini kazanarak güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Polonya’nın Radom kentinde toprak kortlarda düzenlenen Lotos Radom Cup’ta Büyükakçay, ilk turda Japon rakibini, ikinci turda bir başka milli sporcu İlay Yörük’ü, çeyrek finalde Çek, yarı finalde ise Sloven rakibini eleyerek finale yükseldi.

7. ZAFERİ!

Finalde Belaruslu 23 yaşındaki tenisçi Vera Lapko ile karşılaşan Büyükakçay, Lapko karşısında 4-1 öndeyken rakibinin 26. dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamda kariyerinin 12’nci, W25 düzeyinde ise 7’nci tekler zaferini elde etti.

