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Milli tenisçi İpek Soylu ameliyat edildi

19.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli tenisçi İpek Soylu ameliyat edildi

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi İpek Soylu, sağ omzundan ameliyat edildi.

Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan 25 yaşındaki tenisçi, "Bugün sağ omzumdan başarılı bir ameliyat geçirdim. Doktorum Barış Kocaoğlu'na çok teşekkür ederim. En kısa sürede tedavime başlayıp, dört gözle kortlarda olmayı bekliyorum. Bu zorlu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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