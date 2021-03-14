SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli tenisçi Yankı Erel, ilk ITF tekler şampiyonluğuna Rusya'da ulaştı

Milli tenisçi Yankı Erel, ilk ITF tekler şampiyonluğuna Rusya'da ulaştı

14.03.2021 17:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milli tenisçi Yankı Erel, ilk ITF tekler şampiyonluğuna Rusya'da ulaştı

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Kremlin Cup'ta kariyerinin ilk Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tekler şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası Kazan Kremlin Cup'ta sırasıyla Moldovalı, Rus, Özbek ve yarı finalde de Rus rakibini yenen mili sporcu Yankı, finalde 1 numaralı seri başı Alexey Zakharov'un rakibi oldu.

20 yaşındaki milli tenisçi, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden Alexey Zakharov karşısında 6-3, 3-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yankı, kariyerinin ilk profesyonel tekler zaferini Rusya'da kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Umarım devamı gelecek. Günün anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, canla başla salgınla savaşan sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Uğur Aktaş'ın olimpiyat hedefi altın madalyaUğur Aktaş'ın olimpiyat hedefi altın madalya
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı

Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

F.Bahçe'den transfer bombası!

F.Bahçe'den transfer bombası!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türk spor medyasının acı kaybı

Türk spor medyasının acı kaybı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Diğer Haberler

Milli tenisçi Yankı Erel, ilk ITF tekler şampiyonluğuna Rusya'da ulaştı

Milli tenisçi Yankı Erel, şampiyonluğuna Rusya'da ulaştı

Kenan Sofuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Kenan Sofuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Milli karateci Uğur Aktaş'ın olimpiyat hedefi altın madalya

Uğur Aktaş'ın olimpiyat hedefi altın madalya

Buccaneers Tom Brady'nin sözleşmesini yeniledi

Tom Brady'nin sözleşmesi yenilendi

Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı

Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.