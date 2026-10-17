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Milli yıldız Arda Güler’den memleketine anlamlı jest: İmzalı formasını hafızlık öğrencilerine hediye etti

İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Bolulu milli futbolcu Arda Güler, memleketi Mengen’de hafızlık eğitimi alan çocukları unutmayarak imzalı formasını hediye etti. Genç yıldızın anlamlı jesti çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

Milli yıldız Arda Güler’den memleketine anlamlı jest: İmzalı formasını hafızlık öğrencilerine hediye etti

Bolu’nun gururu olan ve dünya futbolunda adından söz ettiren Arda Güler, memleketi Bolu’nun Mengen ilçesindeki çocuklara moral veren bir sürprize imza attı.

MİNİKLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!

Milli yıldız Arda Güler’den memleketine anlamlı jest: İmzalı formasını hafızlık öğrencilerine hediye etti 1

Mengen İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilere imzalı formasını gönderen başarılı futbolcu, miniklerin yüzünü güldürdü.

Güler’in gönderdiği imzalı formayı teslim alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Milli yıldız Arda Güler’den memleketine anlamlı jest: İmzalı formasını hafızlık öğrencilerine hediye etti 2

Milli futbolcunun bu jesti hafızlık eğitimi alan minikler için unutulmaz bir hatıra olurken, öğrenciler de Arda Güler’e teşekkür ederek kariyerinde başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
formamı! insan nakit desteği yapar forma ne!!!
Helal olsun sana Arda, yüreğine sağlık,,,,,,alkışlıyorum seni, sağol varol,,,,bu zamanda senin gibi başarılı, örnek alınacak, yüksek karakterli gençlere çok ihtiyacı var Türkiyemizin, ayağına taş değmesin, yolun bahtın açık olsun inşallah,,,,,
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