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  4. Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı Olympiakos ile çıktığı ilk maçında çapraz bağları koptu!

Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı Olympiakos ile çıktığı ilk maçında çapraz bağları koptu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 23:15
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Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan milli yıldız Yusuf Yazıcı ilk maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınmıştı. Tecrübeli oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı Olympiakos ile çıktığı ilk maçında çapraz bağları koptu!

Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kötü haber geldi. Olympiakos'un Asteras Tripoli maçının 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

SEZON KAPATTI

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Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve milli oyuncu çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.

Yusuf, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı. Sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Süper Lig Yusuf Yazıcı Sakatlık son dakika
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