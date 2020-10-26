Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 25.50 saniyelik derecesiyle Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.
Emre, bu kategoride tarihin en iyi altıncı derecesine imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası Yüzme Ligi ikinci haftasında 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kıran milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz kısa sürede katettiği gelişme ve kazandığı önemli başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki çok yakın zamanda milli yüzücümüz daha nice başarılar ile yüzümüzü güldürecek ve ülkemize çok büyük sevinçler yaşatacak. Genç sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
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