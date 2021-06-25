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Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı

25.06.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı

EDİRNE (AA) - Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde, 20 yaşındaki milli yüzücü Selen Özbilen, 100 metre serbest kadınlar kategorisinde 54.68 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları yarınki müsabakaların ardından sona erecek.

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