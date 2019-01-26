Millwall 3 - 2 Everton

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Everton, alt lig ekiplerinden Millwall'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Kupanın 4. tur mücadelesinde, İngiltere Championship takımlarından Millwall, Premier Ligi ekibi Everton'ı The Den Stadı'nda konuk etti.
Everton, Brezilyalı oyuncusu Richarlison'ın 43. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Millwall, 45+2. dakikada Lee Gregory ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Everton'da 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Cenk Tosun, iki dakika sonra fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Millwall, 75. dakikada Jake Cooper ve 90+4. dakikada Murray Wallace'ın golleriyle Everton'ı 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Maç sonrası Beşiktaş'ta beklenen ayrılık
Martin Skrtel'ten örnek davranış!
Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü
Katar yarı finalde
Skrtel, PFDK'ya sevk edildi
Serdar Aziz'den flaş açıklama
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu
Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Lippi dönemi sona erdi
Devler Timo Werner’in peşinde
Olcay Şahan'ın affı gündemde
Milli yıldıza flaş talip!
Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum