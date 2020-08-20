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Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü mahallesinde meydana geldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Mitsubishi markalı H.A. idaresindeki 20 V 1980 plakalı minibüs dönmek üzere olan kamyonete çarptı. Kazaya karışan kamyonet sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler minibüste bulunan H.A isimli sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yolcu kısmında bulunan 1 kişi ise kafasının cama çarpması sonucu yaralanırken her iki kişide Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonette bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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