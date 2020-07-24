YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

BOLU HABERLERİ  | 24.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

Bolu'da minibüsle polis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzzet Baysal Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta 14 A 4823 plakalı polis ekip aracı ile Niyazi İşler yönetimindeki 14 AAP 134 plakalı minibüsle, Öğretmenler Sokak kavşağında çarpıştı.

Polis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrildi.

Polis aracındaki mahalle bekçisi Yekta Öztürk ile polis memuru Yaşar Öztürk ve minibüste yolcu olarak bulunan Cengiz Dalkara yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Bolu Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:24
Yatsı
22:04

Bolu Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Gölyüzü Murat Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu

İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.