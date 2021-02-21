Minik Çağan'ın kopan 3 parmağı 10 saatlik operasyonla yerine dikildi

TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da iki yaşındaki çocuğun evlerindeki kondisyon bisikletinin kayışına kaptırması ile kopan 3 parmağı, 10 saat süren operasyonla başarılı şekilde yerine dikildi.

Yaklaşık üç yıl önce evlenen Bahar ile Kemal Zavlak çiftinin, 2019'da dünyaya gelen oğulları Çağan, evdeki kondisyon bisikletinin kayışına sol elinin 3 parmağını kaptırdı.

Kopan parmakları da yanlarına alan alenin gittiği hastanede ilk müdahalesi yapılan Çağan, sevk edildiği özel hastanede derhal operasyona alındı.

Çağan'ın parmakları, 10 saat süren başarılı operasyonla, çok ince olan damarları mikroskop altında birleştirilerek yerine dikildi.

"Dokuların tamiri oldukça güçtü"

Operasyonu ekibiyle gerçekleştiren hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Bülent Özgür Yazıcı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çocuğun ve kopan parmaklarının kendilerine zamanında ulaştırılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

Kendilerinin de vakit kaybetmeden operasyon kararı aldığını vurgulayan Yazıcı, "Acil şartlarda gerçekleştirilen operasyonla dokular birleştirilerek, kopan uzva kanın gitmesi ve erken müdahaleyle sinirlerin yaşatılması sağlandı. Yavrumuz parmaklarını kaybetmekten kurtuldu. Hastanın yaşının küçük olması ve farklı bir kopma olduğundan dolayı dokuların tamiri oldukça güçtü. Operasyonu başarıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.