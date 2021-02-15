YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Minik hastalara anlamlı ziyaret

Minik hastalara anlamlı ziyaret

15.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Şubat, Uluslararası Çocukluk Kanseri Günü nedeni ile Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimi tarafından hastanede tedavi gören minikleri ziyaret ederek, hediye dağıttı.Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Uzm.

15 Şubat, Uluslararası Çocukluk Kanseri Günü nedeni ile Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimi tarafından hastanede tedavi gören minikleri ziyaret ederek, hediye dağıttı.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sadreddin Haksal ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Garipardıç tarafından hastanenin Pediatri Servisi’nde tedavi gören minik hematoloji misafirlerinin sağlıkla gülümsemesi temennisiyle sarı kurdelelerle süslenen gülümseyen emojili kurabiye ve kar küresi hediye edildi. Gitar eşliğinde şarkılar söyleyen çocuklar eğlenceli anlar yaşadılar. Başhekim Uzm. Dr. Haksal tedavi gören miniklerle ve aileleriyle sohbet ederek, “Çocuklarımızı mutlu etmek onların yüzündeki gülümsemenin sebebi olmak bizleri de mutlu ediyor. Minik yavrularımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Çocukların tedavi süreçlerini değerlendiren Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Garipardıç, “15 Şubat, Uluslararası Çocukluk Kanseri Günü’ne dikkat çekmek istedik. Burada tedavi gören minik misafirlerimiz bizim için çok önemli ve çok değerli. Onlara moral vermek, onların her zaman yanlarında olmak bizim en önemli görevimizdir. Her çocuğumuz bizim evladımız gibi. Onların sağlıklarına kavuşmaları için çabalıyoruz. Onların sağlıkla gülümsemeleri ise bizim için en güzel hediye’’ diye konuştu.
Çocuk Hematolojisi Servisi’nde tedavi gören miniklerin aileleri ise, etkinlikten oldukça memnun olduklarını belirterek, küçük çocukların hastane ortamında zorlandığını ama bu tür etkinliklerle onları eğlendirmenin ve mutlu etmenin güzel bir düşünce olduğunu belirtip hastane yönetimine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Şubat Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:17
Yatsı
19:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Kibar Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Vali’den yasak denetlemesi

Vali’den yasak denetlemesi

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Diğer Haberler

Başkan Doğru’dan Başkan Özkeçeci’ ye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Doğru’dan Başkan Özkeçeci’ ye hayırlı olsun ziyareti

Araban’ın yeni projeleri onaylandı

Araban’ın yeni projeleri onaylandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pandemiye rağmen ihracat rekorları kırıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pandemiye rağmen ihracat rekorları kırıyor

Kar suyu Gaziantep’i kuraklıktan kurtardı

Kar suyu Gaziantep’i kuraklıktan kurtardı

Gaziantep'ten yeni transferlere imza töreni

Gaziantep'ten yeni transferlere imza töreni

Azez’de kurulacak fakülte için imzalar atıldı

Azez’de kurulacak fakülte için imzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.