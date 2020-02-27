YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Minik öğrencilerden can dostlara hediye

Minik öğrencilerden can dostlara hediye

MUĞLA HABERLERİ  | 27.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından TBMM’nin açılışı ve 23.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından TBMM’nin açılışı ve 23. Nisan’ın 100’üncü yılı için düzenlenen “100.yıl 100 etkinlik” kapsamında ilköğretim öğrencileri hayvanlara mama kabı yaparak can dostlarına destek oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’ın 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında ilköğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılıyor. Bu kapsamda İlköğretim öğrencileri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan SOGEM gönüllüsü gençler ile birlikte hayvanlar için mama kabı yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde gerçekleştirilen mama kabı etkinliğinde çocuklar kapları boyarken diğer yandan uzman veteriner hekim eşliğinde barınakta bulunan hayvanları ziyaret ettiler. Bir, iki ve üçüncü sınıf olmak üzere 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler kedi ve köpeklere büyük ilgi gösterdi. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, sokak hayvanlarının bakımı ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğinin ardından boyanan mama kapları belirlenen noktalara monte edilerek sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:35
Öğle
13:24
İkindi
16:33
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Muğla Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Kaleli Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Artemis Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.