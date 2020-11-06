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Miniklerin vatan sevgisi, şiir kitabında toplandı

SİVAS HABERLERİ  | 06.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Akçakışla Şehit Yıldırım Kuzucular İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri; Yazar Olacak Çocuk Etwinning Projesi ve değerler eğitimi kapsamında vatan sevgisi temasına yönelik şiirler yazdı.

Miniklerin vatan sevgisi, şiir kitabında toplandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Akçakışla Şehit Yıldırım Kuzucular İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri; Yazar Olacak Çocuk Etwinning Projesi ve değerler eğitimi kapsamında vatan sevgisi temasına yönelik şiirler yazdı. Yazılan şiirler Sınıf Öğretmeni Yunus Sancak rehberliğinde bir kitapta toplandı.
Çalışma kapsamında öğrenciler ilk etapta öğretmenleri tarafından anlayarak hızlı okuma, özet çıkartma, akrostiş etkinlikleri, şiir okuma- ezberleme çalışmaları, şairlerin hayatını araştırma faaliyetleri gibi çeşitli etkinliklere yönlendirildi ardından da şiir yazma faaliyetine geçildi. Son olarak yazılan şiirler Sancak rehberliğinde kitaplaştırıldı.
Şiirlerin konusunu vatan sevgisi seçerek toplumsal olaylara duyarlı nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Sancak, “Kitabı kardeş ülkemiz Azerbaycan’a ithaf ederek iki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.

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