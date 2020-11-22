Miran: “Öğretmenlere çocuk bakıcısı algısı oluşuyor”

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitim ile devam edilmesi yönündeki kararının ardından bir genelge ile resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması yönünde değişiklik yapmasına Eğitim Bir Sen’den tepki geldi. Sendika Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Alınan bu karar ile okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin “çocuk bakıcısı” yerine konulması algısı ortaya çıkarmıştır” dedi.

‘Eğitimde esas olan yüz yüze eğitim’

Eğitim-öğretimde esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu ve eğitimin tüm kademelerinde yüz yüze eğitime geçilmesinin nihai hedef olması gerçeğine rağmen alınan bu kararın, eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi gerekçesiyle uyuşmadığını vurgulayan Miran, kararın yeniden gözden geçirilmesi, salgınla mücadelede olumsuz etki oluşturmayacaksa 1, 8 ve 12. Sınıflar ile Destekleme ve Yetiştirme kurslarından başlanılarak yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu.