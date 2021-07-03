YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Mısır'daki idam kararlarına Karabük ve Bolu'da tepki gösterildi

Mısır'daki idam kararlarına Karabük ve Bolu'da tepki gösterildi

03.07.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'daki idam kararlarına Karabük ve Bolu'da tepki gösterildi

KARABÜK/BOLU (AA) - Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararına, Karabük ve Bolu'da tepki gösterildi.

Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu temsilcileri, Karabük 100. Yıl Pazaryeri Camisi önünde bir araya geldi.

Mısır'da haklarında idam kararı alınanların isimlerinin yer aldığı afiş açan grup adına, kentte üniversite eğitimi alan Mısırlı Diaa Hegab konuşma yaptı.

Mısır'da yüzlerce kişiye idam cezası verildiğini, bazılarının ailelerine haber verilmeden infaz edildiğini söyleyen Hegab, Mısır halkının özgür iradesiyle seçtiği liderlere yönelik darbe ve sonrasındaki hukuksuz uygulamaların başından beri dozu eksilmeyen büyük bir sindirme sürecine dönüştüğünü savundu.

Gözaltında bulunanlar ve tutukluların sayısı net olarak açıklanmasa da mahkum yakınlarının ifadelerinin bu rakamın binleri aştığını gösterdiğini belirten Hegab, "Uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında da delilleri ile belirtildiği gibi halen çok sayıda siyasi mahkum sistematik işkenceye uğramakta ve her türlü ihlale maruz kalmaktadır." dedi.

Son idam kararlarının dünyadan güçlü bir ses ve tepki verilmezse hapishanelerdeki binlerce kişi için kritik bir sürecin yaşanacağını gösterdiğini ifade eden Diaa Hegab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle tüm dünya liderlerini, açık bir yaşam hakkı ihlali sayılan idamlarla ilgili alınan kararlar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede, Mısır nezdinde resmi girişimler başlatarak en azından idam mahkumlarına 'siyasi af' konusunda baskı yapmalarını istiyoruz."

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bolu Şubesi Başkanı Fethi Sarımsakcı da yaptığı yazılı açıklamayla idamlara tepki gösterdi.

Sarımsakcı, açıklamasında Mısır Temyiz Mahkemesinin haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı bir şekilde idam kararlarını onadığını, gelecekte benzer ihlallerin yaşanmasını önlemek adına Mısır'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması için "genel af" önerileri ve insani diplomasi girişimlerine fırsat verilmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttuJaponya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttu
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de yarı final maçları tamamlandıİşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de yarı final maçları tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:15
Öğle
12:59
İkindi
16:59
Akşam
20:33
Yatsı
22:24

Karabük Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cumartesi

Levent Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.