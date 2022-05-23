MİT, PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edildiği eylemlerin talimatını verdiği için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından aranıyordu.

MİT, 2021 itibarıyla, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu olarak görevlendirilen Mehmet Erdoğan'ın, Mahmur Kampı'nda Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bölgeden alınan istihbaratın ardından MİT'in Mahmur'da düzenlediği operasyonla, terörist Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.

- Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısıydı

"Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan, Türkiye'ye yönelik silahlı ve bombalı eylemleri yöneten, terör örgütü PKK bünyesindeki sözde HPG komuta konseyinin yöneticisiydi.

Uzun yıllar PKK'nın sözde Hakurk ve Avaşin sorumlusu olan Mehmet Erdoğan, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

Terörist Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 90'lı yıllarda, sözde Ağrı Dağı ve İran-Makü-Dambat, 2000'li yıllarda ise sözde Serhat eyalet gücü sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

