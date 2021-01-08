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Mitsubishi L200, 2020 yılında da en çok satılan pick-up oldu

08.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Mitsubishi L200, 4 bin 629 adetlik satışla tüm pick-up satışlarında yüzde 42,2 pay aldı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi L200, 2018 ve 2019 yıllarının ardından, 2020 yılında da en çok tercih edilen pick-up oldu.

Mitsubishi'den yapılan açıklamaya göre, Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye'de satışa sunulan Mitsubishi L200, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlarda, pick-up segmentinde üst üste 3. kez lider oldu.

Mitsubishi Motors Türkiye, "Gladyatör Satış ve İletişim Ödülleri Ödül Töreni"nde “Hafif Ticari Araçlarda En Hızlı Büyüyen Marka” ödülüne layık görüldü.

Bununla birlikte, Mitsubishi L200, 4 bin 629 adetlik satış tüm pick-up satışlarında yüzde 42,2 pay alarak 2020 yılını lider olarak tamamladı.

Verilen bilgiye göre, L200, Mitsubishi Motors'un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlanırken, Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ile rekabetçi pozisyonunu koruyor.

1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan Mitsubishi L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı "Super Select 4WD II" dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen "Off Road" modu, "Yokuş İniş Kontrolü" sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle L200, en iddialı 4X4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor.

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