Mobil fırın ve mutfak deprem bölgesinde kalıcı çözüm sağladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrası TOGÜ tarafından, mobil mutfak ve ekmek fırınını Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gönderildi. Aşçı ve destek personeli ile afet bölgesinde hizmet veren mobil mutfakta günlük olarak 3 bin 500 kişilik sıcak yemek çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, mobil fırın ve mutfağın afetzede vatandaşların günlük yemek ihtiyacına yönelik olarak kalıcı çözüm sağladığını belirterek, “Sabahları bin kişilik kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği için de toplam 2 bin 500 kişilik sıcak yemek afetzede vatandaşlarımıza ikram ediliyor.

Mobil mutfakta çalışan 12 kişilik personelimiz her hafta Cuma günleri gönüllü olarak nöbet değişimi yaparak deprem bölgesinde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin insan kaynağı, gıda ve giyecek yardımları ile afetin ilk günlerinden itibaren bölgede yer aldı. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde böylesi zor günlerin aşacağız” dedi.

TOGÜ tarafından deprem bölgesine gönderilen mobil mutfak ve fırının Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kriz Koordinasyon Merkezinde üretim yaparak Şehit Özer Salik İlkokulunda yemek dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.

