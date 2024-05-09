Mobil kanser tarama tırı köy köy geziyor

Düzce’de Sağlık Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete alınan ve kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak için mobil kanser tarama tırı ilin dört bir yanına giderek tarama yapıyor.

Çilimli ilçesinde ekipler 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadınlara da bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Ayrıca kadınlara kanserin, erken teşhis edildiğinde önlenebilir bir hastalık olduğu konusunda eğitimlerde veriyor.







