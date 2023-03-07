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  4. Model Chloe Saxon cesur pozlarıyla büyüledi! Vücudunu saran tulumuyla kıvrımlarını sergiledi

Model Chloe Saxon cesur pozlarıyla büyüledi! Vücudunu saran tulumuyla kıvrımlarını sergiledi

07.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan model Chloe Saxon cesur pozlarıyla olay oldu. Kim Kardashian'a benzemek için sayısız estetik operasyon geçiren model son paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırdı...

Model Chloe Saxon cesur pozlarıyla büyüledi! Vücudunu saran tulumuyla kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian’a benzerliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken Chloe Saxon son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Cesur pozlarıyla dikkat çeken modelin kıvrımlı vücudunu sergilediği pozları olay oldu.

Son olarak pembe göğüs dekolteli kıyafeti ile çektiği reels videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının beğeni rüzgarı estirdiği gönderisinde yorumlarda peş peşe geldi.

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Modele sosyal medyada 'Gerçekten ilham aldım', 'Bebeğim', ''Gerçek olmayacak kadar güzel'' yorumları yapıldı.

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