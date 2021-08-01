Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışları, Kocaeli'de düzenlenecek.

Kandıra ilçesinde Kerpe Halk Plajı'nda 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlarda, çeşitli illerden 11, 13, 15 ve 17 yaş altı 149'u kadın 305 sporcu mücadele edecek.

Sporcular, modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle (koşu-yüzme-koşu) ve triathle (atış-yüzme-koşu) yarışlarında milli takıma seçilebilmek için performans sergileyecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz