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Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

01.08.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışları, Kocaeli'de düzenlenecek.

Kandıra ilçesinde Kerpe Halk Plajı'nda 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlarda, çeşitli illerden 11, 13, 15 ve 17 yaş altı 149'u kadın 305 sporcu mücadele edecek.

Sporcular, modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle (koşu-yüzme-koşu) ve triathle (atış-yüzme-koşu) yarışlarında milli takıma seçilebilmek için performans sergileyecek.

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