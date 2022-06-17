YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak

Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak

17.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak

Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak

Milli genç modern pentatloncular, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 19-26 Haziran tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunun İspanya Modern Pentatlon Federasyonuyla düzenlediği şampiyonada, Türkiye adına kadınlarda Selen Gülel ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Erhan Ispanakçı ve Yunus Çalışkan yarışacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacakTürkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacak
Kocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildiKocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi
Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:

Ankara Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.