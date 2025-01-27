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Mohamed Salah, Thierry Henry’i geride bıraktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.01.2025 15:50
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Liverpool’un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig’de attığı 176 golle, Fransız efsane Thierry Henry’i geride bırakarak lig tarihinde en fazla gol atan 7. futbolcu oldu.

Mohamed Salah, Thierry Henry’i geride bıraktı
Salah M'Hand

Salah M'Hand

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, gösterdiği performansla rekorlar kırmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Ipswich Town’u 4-1 mağlup eden Liverpool, 1 maç eksiği bulunmasına rağmen 2. sıradaki Arsenal’in 6 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Söz konusu mücadelenin 35. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden 32 yaşındaki futbolcu Mohamed Salah, Premier Lig’de 176. golünü kaydetti. Salah, bu alanda Fransız efsane Thierry Henry’i geride bıraktı ve ligde en fazla gol atan 7. futbolcu oldu.
Salah, sezon sonuna kadar 177 golü bulunan Frank Lampard’ı, 184 kez gol sevinci yaşayan Sergio Agüero’yu ve 187 kez rakip fileleri havalandıran Andy Cole’u da geçerek Premier Lig tarihinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 4. basamağa kadar yükselmeyi hedefliyor.

Mısırlı futbolcu, 22’si Premier Lig, 7’si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3’ü EFL Cup olmak üzere bu sezon toplamda 32 maçta forma giyerken, 23 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Anahtar Kelimeler:
Liverpool salah
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