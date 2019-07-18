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Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 18.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Ankaragücü, Wilfried Moke'yi transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankara ekibinin formasını giyen Moke ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde

Sarı-lacivertliler transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı."

Moke, geçtiğimiz yıl Ankaragücü formasıyla 13 maçta forma giymişti. ( DHA)

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