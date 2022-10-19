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Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

19.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Moldova vatandaşı Daniel Gheorghita, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen ihtida törenine 26 yaşındaki Gheorghita, Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli ve ilgililer katıldı.

Özvarinli'nin, İslam'ın şartları hakkında verdiği bilginin ardından kelimeişehadet getiren Gheorghita, Müslüman oldu.

Gheorghita'ya ihtida belgesini veren Özvarinli, iyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak esaslarına uyulması, bunun için de İslamın temel esaslarını öğrenmeye devam edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Özvarinli daha sonra Gheorghita'ya, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

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