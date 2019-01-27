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Monaco, Gelson Martins'i sezon sonuna kadar kiraladı

FRANSA HABERLERİ  | 27.01.2019 19:33 | Son Güncelleme

Fransa Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Monaco, transferde bir flaş ismi daha kadrosuna kattı. Devre arası transfer döneminde Naldo ve Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan Monaco, Atletico Madrid'den Gelson Martins'i de transfer etti.

Monaco, Gelson Martins'i sezon sonuna kadar kiraladı

Fransa'nın Monaco takımı, İspanya ekibi Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Gelson Martins'i kiraladı.

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Martins'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Atletico Madrid'in sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden bedelsiz olarak transfer ettiği Martins, İspanya'da fazla forma şansı bulamadı.

Hücum hattının kanatlarında görev yapan Martins, bu sezon Atletico Madrid'de 12 maça çıktı ve bir gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid Gelson Martins monaco

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