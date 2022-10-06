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Monaco Trabzonspor maçı şifresiz canlı izlenir mi? Monaco Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda, nereden izlenir?

06.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Monaco Trabzonspor canlı yayınının hangi kanaldan izleneceği merak konusu haline geldi. Mücadele bu akşam oynanacak. Peki, Monaco Trabzonspor maçı şifresiz canlı izlenir mi? Monaco Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda?

Monaco Trabzonspor maçı şifresiz canlı izlenir mi? Monaco Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda, nereden izlenir?

Monaco Trabzonspor maçının canlı yayının hangi kanalda izleneceği merak konusu haline geldi. Trabzonspor taraftarları heyecanla Monaco maçını bekliyorlar. Monaco Trabzonspor maçı II. Louis Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi Giorgi Kruashvili olacak. İşte Monaco Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi

MONACO TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. Mücadele saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı takip edilebilecek.
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II. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Giorgi Kruashvili yönetecek. Yardımcılıklarını ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia yapacak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

144. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında 144. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, Avrupa'da oynadığı 143 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik, 55 yenilgi aldı.

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