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ÖZET | Mönchengladbach - Dortmund maç sonucu: 4-2

23.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Mönchengladbach - Dortmund maç sonucu: 4-2

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 18. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 4-2 mağlup oldu.

Borussia Dortmund deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 4-2 yenildi. Borussia Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Borussia Mönchengladbach 11. dakikada Nico Elvedi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 22. ve 28. dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland’ın attığı 2 golle cevap vererek skoru 2-1 yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Borussia Mönchenglabach, 32. dakikada Elvedi’nin topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 49. dakikada Ramy Bensebaini ve 78. dakikada Marcus Thuram ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Borussia Mönchengladbach bu galibiyetle puanını 31’e çıkardı. Ligde son 3 maçtan sadece 1 puan çıkaran Borussia Dortmund ise 29 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS


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