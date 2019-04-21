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Monte Carlo'da şampiyon Fabio Fognini

TENİS HABERLERİ  | 21.04.2019 18:53 | Son Güncelleme

Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Sırp Dusan Lajovic'i 2-0 yenen İtalyan Fabio Fognini kazandı.

Monte Carlo'da şampiyon Fabio Fognini

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 18 numarası Fabio Fognini ile klasmanın 48. sırasındaki Dusan Lajovic karşılaştı.

Turnuvada 11 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'ı yarı finalde eleyen Fognini, 6-3 ve 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

31 yaşındaki Fognini böylece Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 9. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fabio Fognini Monte Carlo Tenis Turnuvası Dusan Lajovic

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