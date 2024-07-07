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Montella mağlubiyeti oyunculara fatura etti sebebini böyle açıkladı: Tecrübesizlik!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.07.2024 00:47
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 kaybedilen Hollanda maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Montella mağlubiyeti oyunculara fatura etti sebebini böyle açıkladı: Tecrübesizlik!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 mağlup olduğumuz ve turnuvaya veda ettiğimiz Hollanda karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜNÜZ AMA GURURLUYUZ"

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"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz." diyerek sözlerine başlayan Montella, "Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..." ifadelerini kullandı.

"TECRÜBESİZLİK..."

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Tecrübesizlik sebebiyle turu kaybettiklerini söyleyen Montella, "Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var." dedi.

Son olarak Dünya Kupası'nı işaret eden Montella, "Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak." sözlerini sarf etti.

Euro 2024


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