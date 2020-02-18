YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki

Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişiye 500 TL değerinde hediye çeki verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, geçen hafta Akasya, Kanyon, Zorlu ve İstinyePark Cinemaximum sinemalarında Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişinin koltuğunun altına hediye çeki koydu.

5 sinemasever, yerleştirilen 500 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu.

5 ayrı salonda birer koltuğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlamadan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında duyuruldu.

Reklamda seyircilerden koltuklarının altına bakmaları istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hediye çeki morhipo.com

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:23
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.