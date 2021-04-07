Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim

“Mısır’da kaldığım sürece değerimin artmayacağını hissettim” diyen golcü futbolcu, “Galatasaray’a transfer olarak Avrupa’da birçok kulübün dikkatini çekeceğimi düşündüm. Bu yüzden Galatasaray’ı tercih ettim. Zamalek’teyken yönetime ve arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin rahatsızlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamıyordum. Zaten tüm personel de beni savundu” açıklamasını yaptı.

MOHAMED'İN GALATASARAY TARAFTARLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCESİ

Bu arada Mostafa Mohamed, Galatasaray taraftarlarından da övgüyle bahsetti. Mısırlı golcü, “Koronavirüs olmasaydı, Türk Telekom Stadı’nda adım atacak yer olmadığını söylediler. Taraftarlarımız çok çılgın. Galatasaray’ı tercih etme sebeplerimden biri de bu” diye konuştu.

"FALCAO SEBEBİYLE OYNAYAMAMAM DİYE DÜŞÜNDÜM VE İLK BAŞTA TRANSFERİ İSTEMEDİM"

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili ise Mostafa Mohamed’den çarpıcı bir itiraf geldi. Mohamed, “Galatasaray’da Falcao sebebiyle forma şansı bulamam diye düşündüm. İlk başta transferi istemedim. Daha sonra Falcao ile anlaşabileceğimi ve rekabet içine girebileceğimi düşündüm ve öyle de oldu. İyi anlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM VE ZAMALEK'TEN AYRILMAK İSTEDİM"

Mostafa Mohamed, Fenerbahçe ile ilgili olarak da transfer açıklaması yaptı. Golcü futbolcu, "Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Zamalek'in eski yönetim kurulu, Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi” dedi.