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Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim

07.04.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye transferinin gerçeklememe sebebini anlattı. Golcü isim, "Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Zamalek'in eski yönetim kurulu, Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi" dedi.

Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da forma giyen Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takıma transfer süreci, Türkiye’deki günleri hakkında konuştu. Mısırlı golcü, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

MOHAMED, GALATASARAY'A NASIL TRANSFER OLDU?

DMC TV’ye konuşan Mostafa Mohamed, Galatasaray’a transfer süreci hakkında, “Afrika Şampiyonası’nın bitmesinin ardından Zamalek yönetimi benimle görüşmek istedi. Tam da bu sırada Galatasaray’dan teklif geldi. Teklif gelince de ayrılmak istedim” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA OYNAYARAK HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

“Mısır’da kaldığım sürece değerimin artmayacağını hissettim” diyen golcü futbolcu, “Galatasaray’a transfer olarak Avrupa’da birçok kulübün dikkatini çekeceğimi düşündüm. Bu yüzden Galatasaray’ı tercih ettim. Zamalek’teyken yönetime ve arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin rahatsızlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamıyordum. Zaten tüm personel de beni savundu” açıklamasını yaptı.

"BELHANDA'DAN TOPU ALIP, PENALTIYI KULLANMAK İSTEDİM"

Galatasaray’da attığı ilk gol öncesi yaşadığı deneyimi anlatan Mohamed, “İlk golümü penaltıdan attım. Belhanda topu aldı ve yanına giderek ona penaltıyı atmak istediğimi söyledim. Böylelikle ilk golümle tanıştım” dedi.

MOHAMED'İN GALATASARAY TARAFTARLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCESİ

Bu arada Mostafa Mohamed, Galatasaray taraftarlarından da övgüyle bahsetti. Mısırlı golcü, “Koronavirüs olmasaydı, Türk Telekom Stadı’nda adım atacak yer olmadığını söylediler. Taraftarlarımız çok çılgın. Galatasaray’ı tercih etme sebeplerimden biri de bu” diye konuştu.

"FALCAO SEBEBİYLE OYNAYAMAMAM DİYE DÜŞÜNDÜM VE İLK BAŞTA TRANSFERİ İSTEMEDİM"

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili ise Mostafa Mohamed’den çarpıcı bir itiraf geldi. Mohamed, “Galatasaray’da Falcao sebebiyle forma şansı bulamam diye düşündüm. İlk başta transferi istemedim. Daha sonra Falcao ile anlaşabileceğimi ve rekabet içine girebileceğimi düşündüm ve öyle de oldu. İyi anlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM VE ZAMALEK'TEN AYRILMAK İSTEDİM"

Mostafa Mohamed, Fenerbahçe ile ilgili olarak da transfer açıklaması yaptı. Golcü futbolcu, "Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Zamalek'in eski yönetim kurulu, Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi” dedi.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATINCA KENDİMİ KRAL GİBİ HİSSETTİM"

Öte yandan ezeli rekabetin önemini bildiğini de ifade eden Mostafa Mohamed, “Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra kendimi kral gibi hissettim. Galatasaray’da oynayıp bunu yapmam çok önemliydi. Gol atmayı ve sürekli sahada olmayı isteyen bir futbolcuyum” açıklamasını yaptı.

GOLCÜ FUTBOLCUNUN GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da 9'u 11 olmak üzere 10 karşılaşmada görev yaptı. Mohamed, 10 maçta 5'i Süper Lig'de 1'i Türkiye Kupası'nda toplamda 6 gol kaydetti. Galatasaray'ın 2021 Aralık ayına kadar Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanacağı kulübün 2 numaralı ismi Abdurrahim Albayrak tarafından resmi olarak açıklanmıştı.

(AJANSSPOR)


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iyi ki gelmemiş, bir iki gol attı, sonra adam tırt çıktı
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