Mostafa Mohamed'in attığı gol ofsayt mı?

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçında Mostafa Mohamed ile bulduğu 2. gol tartışmaları da yanında getirdi.

dakikada savunma arkasına gönderilen topta ofsayt pozisyonunda olan Arda Turan topa doğru bir vücut hareketi yaptıktan sonra ters yöne doğru giderek topa dokunmadı. Devamında Mustafa Muhammed golü attı ve takımına 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

ERMAN TOROĞLU: "NET OFSAYT"

Pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın 2. golü benim yorumuma göre net ofsayt. Herkes bir yorum yapabilir, kaldı, gitti diye. Halis Özkahya golü ver, ofsayt değil dedi, ben olsam Halis Özkahya'nın lisansını hemen yırtarım, bir de FIFA hakemi. Yoruma açık değil, günah ya, Galatasaray'ın ihtiyacı yok, atar yine 2'yi. Bu derstir. Futbolcular çok iyi biliyor, Arda 2 metre falan ofsayt." dedi.

RIDVAN DİLMEN: "OFSAYT DEĞİL"

Rıdvan Dilmen ise, "Yan hakemin de başarısı var golde. Yardımcı hakemin tecrübesi de golü getirdi. Bayrağı kaldırabilirdi. Benim futbol aklıma göre bu pozisyon ofsayt değil. Yardımcı bayrağı kaldırsa güzel gol giderdi." yorumunu yaptı.

