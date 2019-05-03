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MotoGP'de sıradaki durak İspanya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak İspanya

İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 25 tur üzerinden yapılacak. Sezonun ilk üç yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

SEZONUN İLK ÜÇ YARIŞININ ARDINDAN PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI VE PUANLARI ŞÖYLE:

1- Andrea Dovizioso (İtalya): 54 puan

2- Valentino Rossi (İtalya): 51

3- Alex Rins (İspanya): 49

4- Marc Marquez (İspanya): 45

5- Danilo Petrucci (İtalya): 30

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Anahtar Kelimeler:
motogp İspanya Jerez

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