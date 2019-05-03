MotoGP'de sıradaki durak İspanya

İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 25 tur üzerinden yapılacak. Sezonun ilk üç yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
SEZONUN İLK ÜÇ YARIŞININ ARDINDAN PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI VE PUANLARI ŞÖYLE:
1- Andrea Dovizioso (İtalya): 54 puan
2- Valentino Rossi (İtalya): 51
3- Alex Rins (İspanya): 49
4- Marc Marquez (İspanya): 45
5- Danilo Petrucci (İtalya): 30
Mustafa Cengiz'e hakem yanıtı
Ahmet Ağaoğlu'ndan F.Bahçe'ye gönderme
Şenol Güneş'ten derbi yorumu
Şanlıurfaspor'a haciz şoku
Joao Pereira'dan kötü haber
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
Volkan Demirel'in cezası belli oldu
Ersun Yanal'dan Emre ve Merih açıklaması
Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi
Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi
Galatasaray transfer için masaya oturdu
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum