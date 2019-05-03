MotoGP'de sıradaki durak İspanya

İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 25 tur üzerinden yapılacak. Sezonun ilk üç yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

SEZONUN İLK ÜÇ YARIŞININ ARDINDAN PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI VE PUANLARI ŞÖYLE:

1- Andrea Dovizioso (İtalya): 54 puan

2- Valentino Rossi (İtalya): 51

3- Alex Rins (İspanya): 49

4- Marc Marquez (İspanya): 45

5- Danilo Petrucci (İtalya): 30

