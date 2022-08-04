Motor sporlarında pist sezonunun 3. yarışları hafta sonu İzmir'de yapılacak

Motor sporlarında Türkiye Bitci Pist Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 3. ayak yarışları hafta sonu İzmir'de Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın 3. ayağında sporcular, 6 Ağustos Cumartesi günü sıralama turlarında yarışacak, 7 Ağustos Pazar günü de 10 farklı sınıfta ödül kürsüsünde yer almak için mücadele edecek.

R25 Kadınlar Kupası'nın 3. yarışı da İzmir'de Ülkü Park Pisti'nde yapılacak. Her yaştan kadın sporcunun start aldığı Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda 6 Ağustos Cumartesi günü sıralama, 7 Ağustos Pazar günü de ana yarış koşulacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağında süpermoto open, gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Sporcular, 6 Ağustos Cumartesi günü sıralama antrenmanlarının ardından ilk etap yarışlarına çıkacak. 7 Ağustos Pazar günü ise ikinci etap yarışları start alacak.

