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  4. Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

YALOVA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinin yanı sıra Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 16 motosiklet hırsızlığına karışan şebeke çökertildi.

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinin yanı sıra Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 16 motosiklet hırsızlığına karışan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi ve Taşköprü beldelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarını mercek altına alan Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği görevlileri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Yapılan incelemede hırsızlık yapacakları yerlerde gündüzden keşif yapan ve geceleri de organize olarak motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şebeke elemanları tespit edildi. Ardından düğmeye basan ekipler, şahısları düzenlenen operasyonlarla ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ö. (16), G.M. (1 7), C.B. (17), U.Y.(16), E.Ü. (17), B.O. (16) ve P.Y. (16) isimli gençlerin Yalova’nın yanıs ıra Bursa’nın Orhangazi ilçesinde de 16 adet motosiklet çaldığı tespit edildi. Yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan G.M, C.B, E.Ü, B.0. ve P.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.M.Ö. ve U.Y. ise serbest bırakıldı.

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

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